Detenido con bienes sustraídos

Un sujeto que transportaba un juego de baño de cerámica en plena madrugada por un barrio capitalino, intentó fugarse al ver a los efectivos y fue detenido.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 4.30 en la intersección de las calles Tiraxi y Dean Funes del barrio San Francisco de Álava de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos, cuando se percataron de la presencia de un sujeto de 23 años que caminaba presuroso y transportaba un juego de baño de cerámica.

El inculpado se percató de la presencia policial, abandonó los objetos y emprendió la fuga, aunque fue reducido sobre un tramo de la calle Tesorero del sector barrial.

Los efectivos se entrevistaron con el protagonista, quien no pudo justificar la procedencia de los elementos que transportaba, por lo que fue detenido y trasladado a la Subcomisaria San Francisco de Álava.

Mientras que el juego de baño, que constaba de siete piezas de cerámica, fue secuestrado de manera preventiva.