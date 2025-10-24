°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Cindac

Buscan a Iris Luján Matias

La joven de 16 años falta de su hogar desde el 18 de octubre.

Viernes, 24 de octubre de 2025 12:26

Familiares, amigos y vecinos buscan desesperadamente a Iris Lujan Matias una jovencita de 16 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de octubre en la localidad de Caimancito, departamento Ledesma.

Iris es de tez blanca, contextura robusta, pelo negro largo y de ojos marrones.

Al momento de su desaparición la joven vestía pantalón largo gris oscuro, blusa negra y zapatillas blancas.

Por cualquier información sobre el paradero de la jovencita comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239

 

