23 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Doble femicidio

Pablo Laurta declara por el doble femicidio en Córdoba

La comparecencia se lleva a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Jueves, 23 de octubre de 2025 09:15

Pablo Laurta, el acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declara hoy de manera presencial a las 11:00 en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido y la comparecencia se lleva a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

El imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

La Justicia de Entre Ríos formuló cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Se espera que en la provincia de Córdoba se dictamine una medida similar por los femicidios de su ex suegra y su ex mujer.

