Detienen a un prófugo con orden de captura vigente

Un hombre de 39 años que contaba con pedido de captura por el delito de robo fue detenido por los efectivos policiales en el barrio Belgrano de la capital provincial. Fue trasladado a la Seccional 44°.

La aprehensión se hizo efectiva días pasados por la noche, en momentos que una comisión policial realizaba recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, los agentes observaron a un hombre en inmediaciones de la esquina de las calles Leopoldo Lugones y Las Capillas.

Fue entonces que alrededor de las 23.45 los uniformados detuvieron la marcha y le dieron la voz de alto al sospechoso. Tras esto, lo identificaron y consultaron sus datos en la base de información policial. Así, se supo que el hombre de 39 años era activamente buscado por la Justicia provincial y registraba un pedido de captura por el delito de robo.

Al conocer el pedido que había sobre el individuo, los efectivos procedieron a detenerlo para trasladarlo a la Seccional 44°.