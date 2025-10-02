Motoqueros atacaron a un vecino en Palpalá

PALPALÁ (Corresponsal) Un vecino terminó con serias lesiones en el rostro y el cuerpo a raiz de un violento episodio protagonizado por menores en moto con caño de escape cortado.

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando una persona se acercó a pedirles a los jóvenes que detengan el ruido en la puerta de su casa frente a la Plaza de los Artesanos en la ciudad de Palpalá.

Luego de incansables pedidos a las autoridades policiales para que controlen los desmanes que se producen cada fin de semana en el mirador sobre avenida Juan José Paso, un vecino alarmado por una “una chica en moto” en su vereda salió a pedirles que se retiren del lugar “por qué no podían dormir” como consecuencia del ruido que provocan los caños de escape cortados, ante esta situación provocó el enojo del resto de los menores motorizados comandados por la mujer.

De acuerdo a lo que afirman los vecinos de la zona los jóvenes “estaban alcoholizados y drogados” y atacaron al vecinos entre 15 personas golpeándolo salvajemente con patadas en el cuerpo, la cabeza y la boca, provocándole serias lesiones externas e internas. El episodio se descontroló al punto de tener que ser rescatado por otros vecinos entre gritos y pedidos de ayuda de sus familiares.

Al llegar la policía al lugar le solicitó a los damnificados que aportaran pruebas como filmaciones o fotos argumentando que era la única forma de poder tomarles la denuncia. Los efectivos de la policía le habrían señalado “que no podían hacer nada por que son menores”.

Cabe destacar que estos episodios ocurren cada finde semana y feriados donde estos menores protagonizan estos incidentes en la vía pública.

Desde el Concejo Deliberante afirmaron que existen ordenanzas vigentes para impedir que estos hechos se sigan perpetrando, sin embargo los vecinos insisten en que la policía debería instalar de manera permanente en la zona un control efectivo para evitar males mayores.