2 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Seccional 29º

Disparos, corridas y detenciones en la feria de Monterrico

Tres personas fueron detenidas acusadas de protagonizar los hechos.

Jueves, 02 de octubre de 2025 00:00

Efectivos de la Seccional 29º de la ciudad de Monterrico lideraron una intervención policial la noche del martes pasado, en la Feria 20 de Junio de esa ciudad, luego de un reporte sobre una persona herida por un arma de fuego.

 

Los inculpados serían personal de seguridad privada del predio contratado por el dueño y la víctima, un feriante de 48 años.

 

Un feriante de 48 años resultó víctima del violento episodio, quien presentaba lesiones en el rostro y cabeza, siendo asistido por personal del Same y trasladado al hospital local.

Testigos del hecho informaron que la agresión habría sido protagonizada por tres personas que se desempeñan como personal de seguridad del predio, y que uno de ellos había efectuado un disparo al aire, desencadenando la rápida acción de las fuerzas de seguridad para dar con los responsables.

El procedimiento se realizó alrededor de las 2, cuando el personal policial se dirigió al domicilio indicado por los testigos, perteneciente a uno de los propietarios de la feria, donde se encontrarían los sospechosos.

Con colaboración de un letrado presente, se confirmó la presencia de los involucrados, procediéndose a la inmediata demora de dos jóvenes de 24 y 26 años, señalados como protagonistas del incidente.

Posteriormente, se logró la demora de un tercer hombre de 49 años que se había retirado del lugar. Los registros de las cámaras de seguridad confirmaron que el joven de 26 años fue quien realizó el disparo al aire, encontrándose una vaina servida en las inmediaciones del lugar, prueba fundamental para la causa.

Los sujetos quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia, que investiga el hecho como agresión con arma de fuego.

La rápida actuación del personal uniformado fue clave para asegurar la integridad de las pruebas y la pronta detención de los sospechosos.

 

