Camión que derramó ripio ocasionó un siniestro vial

Un siniestro vial protagonizado por un camión que transportaba áridos y un auto redujo la circulación de manera parcial el carril norte-sur en la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del puente sobre el río Los Alisos.

No se registraron heridos, tras la maniobra de la conductora del vehículo más pequeño para evitar la colisión luego del derrame de ripio sobre la cinta asfáltica. El tránsito permaneció cortado de manera parcial durante más de una hora.

El incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando alrededor de las 8 circulaba por la ruta 66 un camión cargado con ripio en sentido norte-sur, en dirección a la ciudad de Perico.

En ese contexto, por razones que son motivo de investigación, el vehículo de transporte derramó parte de su carga sobre el asfalto en el puente sobre el río Los Alisos.

A raíz de esto un auto que venía por detrás frenó de golpe y un tercer rodado marca Fiat 500, del cual iba al mando una mujer, al intentar esquivar al vehículo perdió el control para luego derrapar hacia la banquina.

Producto de la maniobra para evitar la colisión, el Fiat sufrió daños materiales en su rueda izquierda trasera, la cual se desprendió totalmente.

Tras esto, minutos más tarde arribó el personal médico del Same que constató que ninguno de los tres ocupantes del auto sufrió lesiones. Además, Seguridad Vial le realizó el control de alcoholemia a la conductora, el cual resultó negativo.

Por otro lado, el camión que transportaba el ripio continuó su desplazamiento en dirección a Perico. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, al conductor del transporte le corresponde una contravención por el siniestro que generó.

También se constituyó el personal de la Seccional 21° de la ciudad de Perico y Criminalística para el peritaje correspondiente, mientras el tránsito estuvo cortado en el carril lento del sentido norte-sur de la ruta 66.

Finalmente, bomberos de Palpalá se hicieron presentes para efectuar el rescate de un herido, lo cual no fue necesario, y para la posterior limpieza de la calzada que permitió la liberación del tránsito.