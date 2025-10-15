Intentó agredir con un arma blanca a policías

Un peligroso delincuente de 26 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de intentar darse a la fuga ante la presencia policial e intentó atacarlos con un arma blanca.

El hecho tuvo lugar luego de una alerta del Centro de Monitoreo, donde un joven de 26 años ofrecía a la venta un secador de pelo y zapatillas de dudosa procedencia en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Chacho Peñaloza del barrio San Pedrigo de la capital jujeña.

Tras ser identificado por las cámaras de seguridad, los efectivos lograron abordar al individuo, cuya verificación en el sistema arrojó que registraba un pedido de captura activo, elevando de inmediato el nivel de peligrosidad.

Al verse acorralado por la ley, el delincuente extrajo elementos punzocortantes que tenía ocultos en sus partes íntimas e intentó un ataque contra el personal policial.

Frente a la agresión inminente con armas blancas, los efectivos del GEM lograron desarmar y reducir al hombre sin que ninguno de los agentes sufriera lesiones, a pesar de que el detenido intentó resistirse hasta el último momento.

El sujeto quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia de armas prohibidas, además de su requerimiento judicial pendiente. Se incautaron el cuchillo sierra y las hojas de tijera utilizadas en el ataque.