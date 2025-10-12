Una vela encendida ocasionó el incendio de una vivienda

Un matrimonio resultó con distintas heridas de consideración, luego de que de una vela provocara el incendio de su vivienda.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda del barrio Bernachi de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, una mujer de 34 años había encendido velas para el rezo de la novena, en homenaje a su madre que recientemente había fallecido.

Por causas que hasta el momento son motivo de investigación, una de la velas se cayó y provocó el inicio de un incendio, que en cuestión de segundos se propagó en toda la habitación.

Tanto la mujer, como su esposo intentaron evitar que el fuego siga avanzando y resultaron con distintas heridas en sus manos y en distintas partes del cuerpo y el hombre de 34 años fue trasladado al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad de San Pedro, donde quedó alojado en la sala de Observaciones.

Los efectivos de la Seccional 35º intervinieron en el hecho y alertaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 2, que lograron controlar la situación.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los efectivos del Departamento de Criminalística realicen las pericias de rigor, para establecer las circunstancias del hecho.