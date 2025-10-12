Intentó abusar de una mujer en una ciclovía

Un hombre desnudo interceptó a una mujer que corría en una ciclovía e intentó atacarla sexualmente. La víctima pudo defenderse con una botella y escapar.

Según constataron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 23 sobre un tramo de la ruta provincial N°20 de la localidad de Fraile Pintado.

Fue en esas circunstancias que una mujer corría por el sector, cuando fue interceptada por un hombre sin prendas de vestir que la agarró de un brazo e intentó reducirla.

La víctima logró escapar del temerario episodio tras oponer resistencia y propinar un botellazo en la cabeza del agresor, quien emprendió la fuga.

Posteriormente la mujer se dirigió a la Seccional 40°, donde relató el episodio sufrido a los efectivos y radicó la denuncia.

Además, debido a que la víctima se encontraba en estado de shock tuvo que ser asistida por personal médico.

Mientras que los efectivos policiales realizaron recorridos por el sector donde tuvo lugar el ataque, pero no lograron dar con el paradero del inculpado.

Finalmente las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 40° de la Unidad Regional 4.