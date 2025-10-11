Sustrajeron un teléfono celular con un arma blanca

Un joven denunció que fue asaltado a mano armada mientras subía las escaleras desde el barrio San Martin hasta la avenida Santibáñez del centro capitalino. Uno de los sujetos extrajo un cuchillo.

El ilícito ocurrió días pasados a la noche, cuando el denunciante caminaba hacia Santibáñez subiendo los peldaños de la escalinata que lleva hasta el centro de la capital.

Fue entonces que alrededor de las 21.30, el denunciante al llegar al sector de las vías del ferrocarril, antes de los últimos escalones para alcanzar la mencionada avenida, fue sorprendido por detrás por dos sujetos, de los cuales uno de ellos le apoyó un cuchillo en la espalda.

Así, el sospechoso le solicitó las pertenencias al damnificado, quien le entregó su teléfono celular para que después los inculpados escapen bajando las escaleras hacia el barrio San Martín. Tras sufrir el robo, el joven se dirigió a la Seccional 44° para denunciar lo sucedido.