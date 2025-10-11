Robó una motocicleta en la iglesia y luego fue detenido

Un sujeto fue detenido luego de ingresar a la iglesia Inmaculada Concepción, robar una moto y darse a la fuga en la ciudad de Perico. Minutos más tarde, efectivos policiales encontraron al inculpado, lograron recuperar el rodado y trasladaron al sospechoso a una dependencia.

El curioso caso sucedió días pasados por la tarde, cuando la víctima se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el sector del techo del mencionado templo católico ubicado en la esquina de la avenida Bolivia y la calle Susques, de la ciudad comercial.

En ese contexto, alrededor de las 17.30 el damnificado observó que un hombre ingresó al predio del edificio y se dirigió hacia su moto que estaba estacionada a un costado del mismo.

Fue entonces que el trabajador resultó ser testigo del robo de su moto, cuando observó que el sospechoso rompió la traba y los cables de su rodado.

Tras esto, el sujeto encendió el vehículo y se dio a la fuga rápidamente, mientras que la víctima se bajó de la parte superior de la iglesia y comenzó a perseguir al inculpado.

De esta manera, el hombre llegó al puesto policial ubicado en la terminal de ómnibus de Perico, en donde alertó a un agente que salió urgente a recorrer la zona para encontrar al fugitivo con las características aportadas por el damnificado.

Así fue que el uniformado halló al sujeto a bordo del rodado y solicitó la presencia de más efectivos, quienes se encargaron de trasladar al sujeto a la Seccional 21°, a donde más tarde se dirigió el denunciante para narrar lo sucedido.