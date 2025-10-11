Jujuy ratificó su lugar en Provincias Unidas

Con un acto multitudinario en la zona franca de Perico, el Frente Provincias Unidas tuvo su lanzamiento oficial en Jujuy anteayer, estuvieron los gobernadores y referentes nacionales opositores al Gobierno nacional.

El respaldo a la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Jujuy Crece como parte del bloque, encabezada por María Inés Zigarán y Mario Pizarro fue contundente de cara a las elecciones del próximo 26.

Caros Sadir hizo de anfitrión de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut), del gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés (Corrientes) y del ex gobernador cordobés y candidato a diputado nacional Juan Schiaretti.

Juntos manifestaron su firme compromiso con la consolidación de un espacio político federal, democrático, sensato y con proyección de poder para el 2027.

Durante el acto, Zigarán expresó que el 26 "vamos a pintar Jujuy de naranja y luego de Provincias Unidas la Argentina", y llamó a "no permitir que el kirchnerismo sea una opción para los jujeños ni para los argentinos".

Posteriormente consideró conveniente resaltar la necesidad de "poner freno al gobierno de Milei que pretende destruir al Estado y construir una sociedad para pocos. El y su gobierno son la casta, corruptos, coimeros y se apropian de los recursos de la gente", expresó.

"Ratificamos lo que nos une: la defensa del Estado como garante de derechos, empleo, inclusión y de una transición energética sustentable con producción de litio y energías limpias. Nos une también el rechazo tanto al populismo corrupto como a la crueldad neoliberal."

Por su parte, Mario Pizarro reafirmó el compromiso de la lista jujeña con la defensa de las provincias: "Necesitamos diputados que cuiden a Jujuy y que representen con coraje a cada familia del norte profundo. Este acto demuestra que hay otra Argentina posible: la de las provincias unidas, de la producción, la obra pública, la educación y el trabajo digno."

"En poco tiempo serán más los gobernadores que se unirán a esta corriente de pensamiento", la cual fue creada para "fortalecer la democracia, defender las instituciones y desde la política brindar respuestas a las necesidades de la gente".

"Todas las provincias compartimos una misma preocupación que es un gobierno nacional que ajusta y se apropia de los recursos que les corresponden a las administraciones provinciales", concluyó.

Se destacaron en el encuentro de Provincias Unidas el ex gobernador Gerardo Morales; el vice gobernador Alberto Bernis; la diputada nacional Natalia Sarapura y otros referentes de la UCR en el Frente Jujuy Crece que avanza hacia las legislativas con la seguridad de obtener dos bancas a la Cámara baja.