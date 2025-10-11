Sábado para no salir de casa

Esta primavera nos sigue sorprendiendo - y no tanto- con temperaturas altas que suelen darse más en verano. Para hoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 35 grados centígrados con cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

En la zona de los pericos la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 36 grados con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto en San Pedro y el ramal la temperatura máxima llegaría a los 38 grados y la sensación térmica podría superar los 40 grados. El cielo estará despejado y habrá mucha exposición al sol.

Se recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

En Humahuaca el día comienza con una temperatura de 10 grados con cielo despejado. En tanto se espera una temperatura máxima de 28 grados con cielo algo nublado.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 6 grados y para hoy se anticipa una temperatura máxima de 25 grados con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones.