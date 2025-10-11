Lula dijo que habla con Trump en un ámbito de “respeto” y criticó a los “lamebotas"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó hoy viernes la conversación respetuosa que mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump, el martes pasado, en la que le pidió eliminar los recientes aranceles impuestos a productos brasileños.

“En el mundo, nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Si alguien cree que lamer botas ayuda, se va a caer del caballo. Las personas te respetan cuando perciben que tienes autoridad moral y carácter”, dijo el mandatario brasileño durante un evento oficial en la ciudad de San Pablo.

Lula da Silva recordó que Brasil y Estados Unidos son “las dos mayores democracias” de la región y que las divergencias entre ambos países deben ser resueltas “con democracia y respeto”.

“Brasil no tiene interés en pelear con Estados Unidos (…) Lo mejor es sentarse a la mesa, charlar un poco”, expresó el mandatario brasileño.

Dijo que Brasil “no puede depender de un país ni del estado de ánimo de un presidente”, al afirmar que si los productos brasileños no se venden en Estados Unidos, entonces se buscarán nuevos mercados.

“Los venderemos en China, los venderemos en Asia, lo venderemos en cualquier país del mundo”, aseguró Lula da Silva, al anunciar que próximamente irá a Indonesia y Malasia y ahí buscará vender los productos brasileños.

Lula da Silva comentó que en la conversación telefónica le dijo a Trump que justo cumplía 80 años y el mandatario estadounidense está por cumplirlos y que deben dar ejemplo de respeto y diálogo.

“No podemos transmitir discordia al resto del mundo. Necesitamos transmitir armonía, necesitamos hablar y poner las cosas en orden”, señaló el mandatario, al asegurar que si hay diferencias, se ponen sobre la mesa y se hablan, pues “no hay temas prohibidos para hablar conmigo”.

Las declaraciones de Lula da Silva se dan en el marco de las negociaciones para eliminar el arancel del 50 por ciento a casi 4.000 productos brasileños que Estados Unidos aplicó a partir del pasado 6 de agosto.