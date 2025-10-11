El Frente Primero Jujuy Avanza visitó Perico

Los candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza participaron de un acto de campañana en Cuidad Perico, ante una multitud Pedro Pascuttini agradeció a todo el pueblo de Perico por el recibimiento, "Quiero agradecer a los hacedores de esta realidad, de esta unidad, que no es otro que Rubén Rivarola y Carlos Haquim, esta unidad que es muy linda porque nos devuelve un nuevo amanecer, este renacimiento del peronismo en Jujuy, este peronismo que conocíamos cuando teníamos unos años menos, el peronismo genuino, el de la justicia social, el de buscar el bien de todos los jujeños".

En otro tramo del discurso, el candidato a diputado nacional espresó: "Este es un peronismo que nos hace soñar cuando dice y escuchamos que tienen un proyecto basado en ideas y objetivos, de una provincia sustentable, pensar en el trabajo, la salud, la educación, la seguridad, pero la realidad es otra, tenemos un gobierno nacional que solo piensa en el ajuste, en ir contra los jubilados de ir en contra de los niños, de la asistencia, de las universidades, de la producción, del empleo".

Para finalizar, Pascuttini afirmó: "No voy a rendirme ante toda esa injusticia y atropellos, les pedimos que no bajemos los brazos porque el peronismo de Jujuy, esta unidad hecha acá, va a ser el que le va a poner límite a todas estas atrocidades pero la única forma de vencer es que vamos todos juntos, que no nos dejemos llevar lo que es nuestro, yo voy a defender a todos los jujeños y a todo lo que es nuestro y para que en 2027 la provincia tenga un gobierno peronista", finalizó.

Por su parte Verónica Valente, candidata a diputada nacional, enfatizó: "Qué orgullo, qué orgullo como late el peronismo en Perico, qué orgullo sentir este calor con ustedes, quiero agradecerles a todos lo que se tomaron un tiempo para venir acá, para compartir con todos los compañeros, la verdad siempre digo lo mismo es por ustedes que estamos acá, es por ustedes que seguimos caminando y e sin orgullo compartir esta lista y armar un gran equipo gracias a Rubén Rivarola, gracias a Carlos Haquim y a todos los dirigentes que pensaron que debíamos tener una lista que nos represente".

"Queremos levantar la voz de la justicia social, levantar la voz del peronismo, sabemos y queremos defender a Jujuy ante tant injusticia y la única forma es que el 26 de octubre lo llevemos a Pedro al congreso y que triunfe el peronismo de Primero Jujuy Avanza y decirles que esta es una mujer que jamás se va a callar y va a devolverle la dignidad al pueblo de Jujuy".

Luego hizo uso de la palabra el diputado provincia Rubén Rivarola quién dijo: " Este es el verdadero peronismo, nos cansamos que nos manejen a dedo, pero no dedo de Jujuy sino de Buenos Aires, llegó un momento que dijimos basta los jujeños queremos un candidato que no vaya a Buenos Aires y lo que diga la Cámpora tiene que votar, lo que diga Mileii tiene que votar, se tiene que terminar tenemos que buscar un diputado nacional como Pedro Pascuttini que nos va a defender, va a defender a cada localidad y Pyme".