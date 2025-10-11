Tiene antecedentes penales y fue detenido con cosas robada

Un hombre de 34 años, con antecedentes penales fue detenido por los efectivos policiales, luego de intentar darse a la fuga ante la presencial policial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en la intersección de Spano y Lugones del barrio Belgrano de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) realizaban recorridos preventivos por el lugar y observaron a un hombre en actitud sospechos, que al verlos, intentó darse a la fuga.

Los efectivos iniciaron una breve persecución, que concluyó a los pocos metros, donde el protagonista fue reducido, luego de que opusiera resistencia e intentara agredir a los policías.

En la requisa de rigor, los auxiliares de la Justicia hallaron elementos de dudosa procedencia, que el sospechos no supo justificar, como ser un parlante, auriculares, tarjetas de crédito y débito a nombre de otra persona y varios teléfonos celulares.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la identificación del inculpado y que sea trasladado a la sede policial.

Allí, los policías cayeron en cuenta que el sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente, por lo que se dispuso que el hombre de 34 años, quedara detenido en la Seccional 44º del barrio San Martín y a disposición de la Justicia, acusado de la presunta autoría de "atentado y resistencia a la autoridad" y por la orden de captura que tenía pendiente.