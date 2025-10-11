Salió de Jujuy con $500 millones y está detenido

Efectivos policiales de la provincia de Tucumán secuestraron 500 millones de pesos y detuvieron a un hombre de 55 años que había salido de nuestra provincia e intentaba llegar a Santa Fe.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en un control vehicular sobre la ruta nacional Nº 34, a la altura de la localidad tucumana de Siete de Abril, en el departamento Burruyacú, la cual se encuentra a 1,5 km del límite con la provincia de Santiago del Estero.

En esas circunstancias, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo utilitario, conducido por un hombre de 55 años, quien dijo ser oriundo de la provincia de Chaco.

El hombre manifestó a los efectivos que llevaba una carga desde nuestra provincia hacia la ciudad santafesina de Rosario y en un momento determinado, entró en serias contradicciones y empezó a responder con evasivas a los efectivos, sumido en un estado de nerviosismo.

Esta situación motivó que los investigadores realicen una inspección más exhaustiva en el interior del rodado y el personal policial detectó cuatro cajas de cartón que contenían en su interior una importante cantidad de billetes.

Los efectivos remitieron las actuaciones al fiscal de turno, quien ordenó el secuestro preventivo del dinero, que llegó a un total de 500 millones de pesos, que el conductor no supo justificar.

Luego de los trámites de rigor, la Justicia Federal de la provincia tucumana se hizo cargo de la investigación y solicitó la detención del protagonista y que el secuestro preventivo, quede a cargo de los efectivos de Gendarmería Nacional.