11 de Octubre, Jujuy, Argentina
Policiales

Siniestro vial en San Pedro: una camioneta chocó con un tren

El hecho se registró cerca de las 22 horas de este sábado en la ciudad de San Pedro, cuando una camioneta blanca fue embestida por una locomotora en el ingreso barrio La Nueva Ciudad.

Sabado, 11 de octubre de 2025 22:17

Un accidente que pudo terminar en tragedia se registró cerca de las 22 horas de este sábado en la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando una locomotora embistió a una camioneta blanca en la intersección de calle 25 de Mayo en el ingreso al barrio La Nueva Ciudad.

Según testigos, el tren impactó de frente contra el vehículo, provocando daños materiales. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Vecinos de la zona señalaron que el paso a nivel donde ocurrió el siniestro no cuenta con barreras ni señalización lumínica que advierta el paso del tren, lo que habría contribuido al accidente.

Personal policial y de tránsito trabaja en el lugar, mientras que se espera la llegada de los peritos para determinar las causas del choque y evaluar las condiciones de seguridad del cruce ferroviario.

