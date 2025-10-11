Accidente en la ruta frente al Club 2020: un motociclista hospitalizado

Un siniestro vial ocurrió esta tarde, alrededor de las 17:30, sobre la ruta frente al Club 2020, generando importantes demoras en el tránsito.

Según informaron fuentes presentes en el lugar, el hecho involucró a una motocicleta, cuyo conductor resultó herido y debió ser trasladado al hospital Pablo Soria para su atención médica.

A raíz del accidente, el tránsito fue desviado por calle Bella Vista para los vehículos que se dirigían hacia el centro, mientras trabajaban en la zona personal policial y de emergencias.

Las causas del choque se encuentran bajo investigación.