El misterio de las minas del rey Salomón sigue sin develarse

Salomón, el bíblico monarca poseedor de superlativa sabiduría es fuente -a su vez- de grandes misterios que permanecen sin respuesta y de enigmas que desvelan a historiadores, arqueólogos, teólogos y esotéricos.

Salomón fue quien mandó edificar -siguiendo los planos que había indicado Jehová- el magnífico templo que se recuerda con su nombre dentro del cual fue guardada y protegida el Arca de la Alianza, un objeto que -según hoy comprendemos- era fruto de elevada tecnología por la cual sólo un grupo selecto podía aproximarse a ella y manipularla. Dentro del Arca estaban las Tablas de la Ley que recibiera Moisés.

Poco más de veinte siglos después de erigido aquel portento edilicio, los primeros Caballeros de la Orden del Temple hurgarían por una década en los pasadizos y cámaras aún en pié de los sótanos de lo que quedaba del templo buscando no sólo el Arca de la Alianza sino, también, otros objetos sagrados de tiempos remotos -muy caros al judaísmo y al cristianismo- a los que se atribuye poderes mágicos muy especiales.

El Templo de Salomón fue erigido utilizando los elementos más valiosos de aquellos días. Ningún gasto fue escatimado. A su vez, el Rey Sabio consiguió que Hiram Abif -el maestro mayor de obras más destacado de su tiempo- dejara su domicilio en Tiro (actual sur del Líbano) para ocuparse en dirigir aquellas monumentales obras que implicaban construir en la Tierra una morada para el Creador.

Si bien el templo completo estaba dedicado a él; un sitio en particular le fue dedicado: el Sancta Santorum, a donde sólo ingresaba una vez al año el Sumo Sacerdote y aún así cumpliendo una serie de estrictos rituales que, en caso de desconocerlos o equivocarse, podrían terminar con su vida fulminándolo de inmediato cual si hubiera sido atravesado por un rayo.

Hiram Abif fue, asimismo, otra personalidad extraordinaria, eje de escuelas iniciáticas esotéricas entre las que no es ajena la Masonería actual.

Empero, ¿de dónde obtuvo Salomón tanta riqueza para completar un santuario tan espectacular? Alcanza con visitar hoy en Jerusalén el Muro de los Lamentos -única pared todavía levantada del Templo- para comprender la extraordinaria grandiosidad que debió tener el edificio completo. En el siglo VII de nuestra era, en su manuscrito "De Templo Salomonis", el monje inglés Beda -conocido como "El Venerable"-explicaba que ningún edificio era comparable en belleza con el Templo y lo designó como una de las Siete Maravillas del Mundo.

Salomón fue nombrado rey hacia el año 970 AJ Cuatrocientos ochenta años después de que los judíos abandonaran Egipto, Salomón comenzó a construir su célebre Templo durante el año 968 AJ siendo inaugurado en el 961 AJ.

Una vez concluida la obra servía, inclusive, de guía. Para eso fueron instaladas dos altas y esbeltas columnas a cada lado del pórtico principal. Durante el día solar una de ellas desprendía una gruesa columna de humo, visible desde muy lejos aún en pleno desierto. La otra, por las noches, iluminaba cual un faro con lenguas de fuego.

De acuerdo a la tradición y las leyendas, las minas de oro del Rey de Israel le fueron indicadas por la no menos legendaria Reina de Saba.

Relata la Biblia que los enviados de Salomón extrajeron enormes cantidades de oro de minas situadas en Ophir y, que desde allí, trasladaron hasta Jerusalén 34 toneladas de oro puro.

Investigaciones realizadas por un grupo internacional de arqueólogos permiten hoy considerar que la verdad podría encontrarse en las ruinas de un complejo de templos de 3.500 años de antigüedad encontradas en el norte de Yemen, que sería la antigua Saba, sitio natal de la renombrada reina.

Durante muchos años estuvieron investigando las minas de las regiones montañosas de la actual Arabia Saudí hasta entender que el mítico Ophir (el sitio conocido como las Minas del Rey Salomón) se encontraba en una zona llamada Mahd adh Dhahab (que significa "cuna de oro") situada entre las ciudades de La Meca y Medina, región donde hay yacimientos de oro, plata y otros metales valiosos.

El director de la exploración, Dr Robert W Luce, fue concluyente: "Por los trabajos efectuados en Mahd adh Dhahab podemos asegurar que éstas son las minas más importantes encontradas y aportamos razones de peso para suponer que esta era la fuente del oro del Rey Salomón".

(*) Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, historiador y parapsicólogo. www.antoniolasheras.com.