Del arranque sólido al derrum

Durante 2025, la rentabilidad de las granjas porcinas mostró un desempeño dispar, con un primer semestre relativamente favorable y un marcado deterioro en la segunda mitad del año. Medidos en pesos constantes de diciembre de 2025, los márgenes promedio se ubicaron por debajo de los registros históricos, en un contexto de precios deprimidos y costos que comenzaron a crecer desde mediados de año.

¿Cómo fue la rentabilidad? El margen neto promedio fue de $289 por kilo producido en pesos constantes de diciembre de 2025, un 16% por debajo del promedio 2016–2024. El desempeño fue muy dispar: resultados por encima del promedio hasta junio y un fuerte deterioro en el segundo semestre, con los peores registros de la última década en los últimos tres meses del año.

¿Qué factores explican el deterioro en el segundo semestre? ¿Cómo incide la localización de la granja? La combinación de ingresos en baja y costos en alza. El precio del capón promedió $2.170 por kilo en 2025, uno de los valores más bajos de la última década, con mínimos históricos en noviembre y diciembre. Al mismo tiempo, los costos, aunque todavía bajos en perspectiva, crecieron 13% real entre junio y diciembre.

En el cuarto trimestre de 2025, una granja de eficiencia media ubicada a 450 km del puerto de Rosario promedió un margen neto de $94/kg, frente a $51/kg a 150 km y apenas $9/kg en Rosario (paga "precio lleno" por los granos, mayor costo alimentación), manteniendo constantes el resto de los factores.