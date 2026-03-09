Marcha del 8M en Jujuy: a las 17 en Plaza Belgrano

Como en todo el país, las mujeres y diversidades de Jujuy se preparan para una nueva jornada de lucha en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria es hoy, lunes 9 de marzo, a las 17 horas en la Plaza Belgrano.

Bajo la consigna nacional de rechazo al gobierno libertario, las manifestantes buscarán visibilizar sus reclamos históricos: el fin de la violencia de género, la desigualdad laboral y la precarización que afecta a miles de mujeres. En esta oportunidad, la protesta también apunta contra las políticas del oficialismo, al que acusan de querer desmantelar conquistas del movimiento feminista.

Las organizaciones convocantes invitan a las asistentes a llevar su pañuelo y sumarse a la movilización que promete teñir una vez más de verde y violeta las calles jujeñas. El paro de actividades, impulsado a nivel nacional, también tendrá adhesión en la provincia.