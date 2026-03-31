Hoy vence el plazo para presentar la Libreta AUH en Anses

Este martes 31 de marzo finaliza la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 y así acceder al 20% correspondiente al complemento acumulado durante 2024, según confirmó Anses. Esta presentación es requisito indispensable para poder seguir cobrando el beneficio.

La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, se puede presentar a través de “Mi ANSES”, desde el sitio oficial o desde la app.

El formulario generado desde “Mi ANSESS” es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a Mi Anses, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.