Intentaron entrar a una casa saltando una reja y terminaron detenidos

Efectivos de la Unidad de Móviles (UR1) detuvieron a un hombre de 31 años y una mujer de 33 luego de que vecinos alertaran sobre un presunto intento de robo en una vivienda ubicada en la prolongación de la calle Alberdi, cerca de las vías del tren. El episodio ocurrió este domingo alrededor de las 17, cuando testigos observaron a la pareja saltar las rejas del domicilio, lo que activó un operativo policial.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a los sospechosos, quienes aseguraron ser inquilinos del inmueble y justificaron su ingreso argumentando que no tenían las llaves del candado. Ante la falta de documentación que acreditara su versión, el ayudante fiscal Barconte dispuso el traslado de ambos a la dependencia policial para esclarecer los hechos. El procedimiento contó con el respaldo de la Seccional 61 y personal de custodia.

Una vez en la comisaría, los efectivos consultaron los datos en el sistema CIAC-SIFCOP y constataron que la mujer tenía un pedido activo de comparendo por solicitud de paradero. En tanto, el hombre no registraba antecedentes en el momento de la consulta. Ambos quedaron alojados en la Seccional 61 a disposición de la Justicia.