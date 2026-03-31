Rescataron a 32 peregrinos que estaban varados

El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, informó que durante la madrugada de ayer se llevó a cabo la evacuación de al menos 32 peregrinos de la Virgen de Copacabana de Punta Corral que habían quedado varados en los sectores del Primer Calvario y El Angosto, en la localidad de Tumbaya, debido a la crecida del río producto de las condiciones climáticas.

El operativo se desarrolló con un importante despliegue de equipos de rescate, los cuales trabajaron en la apertura de un camino seguro y en la instalación de cuerdas para facilitar el traslado de las personas afectadas.

Las 32 personas fueron evacuadas y trasladadas a la Carpa de Emergencias que se instaló en las cercanías, donde recibieron asistencia y contención. No se registraron heridos ni daños personales, según se informó, agregando que se continúa con el trabajo en el lugar respecto a un vehículo que permanece atascado en la zona.

De acuerdo a lo que se hizo saber, el operativo se llevó adelante de manera segura y eficiente, con la participación de personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Maimará.

Por este hecho, se recomendó a la población que realiza actividades al aire libre, sobre todo en zonas de montaña, a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y evitar circular por zonas de riesgo.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 103 de Defensa Civil.