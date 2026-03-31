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GREMIOS

Adep anunció paro de 48 horas, que se extendería

El gremio rechaza la oferta de gobierno y plantea un piso de $1.500.000 de básico para todos los docentes.

Martes, 31 de marzo de 2026 00:00
ADEP| ANUNCIÓ UN PARO PARA EL DÍA 6 Y 7 DE ABRIL CON LA POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN POR 72 HORAS.

Como resultado de las recientes asambleas zonales, docentes de base del gremio Adep anunciaron un paro para el 6 y 7 de abril con la posibilidad de extensión por 72 horas. También se planteo un piso salarial de $1.500.000 y un incremento del 50%. Además se reiteró el pedido de llamado a elecciones.

En cada una de las zonas se planteó un claro posicionamiento: en primer lugar se rechazó la reforma laboral y la Ley de Libertad Educativa; se repudio también la modificación a la Ley de Glaciares, y se solicito a Ctera un plan de lucha acorde a las necesidades actuales.

En la misma línea se repudió el accionar y los dichos del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y del gobernador Carlos Sadir, en tanto se resolvió denunciar a los secretario de Trabajo y Empleo, Andrés David Lazarte, y al director de Empleo Público, Enrique Rovelli, "por violentar el estatuto y la democracia sindical".

Los reclamos son puntuales, y vienen de larga data. Entre los más importantes se encuentra el histórico pedido de un salario digno por encima de la linea de pobreza ($1.330.408 por familia tipo). Además de un salario que parta de un básico de 1.500.000 pesos, y por ultimo el aumento de 50% para todas las categorías en un solo pago. Finalmente los docentes de base, plantearon un paro de 48 horas para los días 6 y 7 de abril, medida que podría extenderse de manera indeterminada de no encontrar respuestas favorables a las solicitudes.

Cabe destacar que participaron de las asambleas zonales docentes de las localidades de La Quiaca, Yavi, Abra Pampa, Tilcara, Humahuaca, Perico, San Pedro, Palpalá, Ledesma y capital.

Actividades

Asimismo se realizarán actividades de visibilización en Plaza Belgrano, radios abiertas, ruidazos, marchas de antorchas y se aunarán fuerzas en conjunto con diferentes gremios.

Elecciones

Como parte del encuentro también se planteó el cronograma de elecciones, el cual se encuentra ya disponible, en las redes sociales del gremio.

 

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