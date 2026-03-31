Ordenaron un operativo para prevenir "picadas"

El domingo pasado, se desplegó un importante operativo preventivo en la localidad de Monterrico. La acción contó con el apoyo del municipio local, coordinando tareas con los efectivos de la Unidad Regional 6 y la Seccional 29°.

Según las fuentes consultadas, el despliegue se enfocó en combatir las "picadas" clandestinas de autos y motos, ruidos molestos y el control de alcoholemia en puntos estratégicos de esa ciudad.

Asimismo, se realizaron inspecciones comerciales para sancionar la venta de alcohol fuera de horario, buscando garantizar el orden y la tranquilidad de las familias monterriqueñas.

Al respecto, el jefe de la Policía de Jujuy destacó la importancia de la presencia policial en las calles: "Vamos a seguir trabajando con firmeza por la seguridad de los vecinos y estos operativos los vamos a replicar en todas las regionales de la provincia", afirmó Sánchez.

Estos controles ya se realizaron en la ciudad de San Pedro y de Libertador, con resultados positivos.