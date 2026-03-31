Aprehendieron al sujeto que robó a mano armada en una pizzería

Efectivos policiales detuvieron al sospechoso que días pasados cometió un asalto a mano armada en una pizzería del barrio capitalino de San Pedrito. El robo había sido registrado por las cámaras de seguridad del local comercial, en donde apuntó a la empleada que estaba en la caja y sustrajo la suma cercana a 200 mil pesos.

Luego de la denuncia realizada por el dueño del local gastronómico en la Seccional 6° de San Pedrito, comenzó el trabajo del personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía. Para esta labor fue fundamental la entrega de las imágenes captadas por la cámara de seguridad del dueño, además de la recolección de testimonios.

De esta manera, se pudo establecer la identidad del sospechoso para su posterior búsqueda. La misma permitió que el sujeto sea encontrado a los pocos días de sucedido el ilícito, mientras deambulaba por la vía pública.

El procedimiento permitió saber que se trataba de un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.

Tras esto, el aprehendido fue trasladado a la sede policial para quedar a disposición de la Fiscalía interviniente. Cabe recordar que se trata del hombre que el domingo 22 de marzo alrededor de las 0.50 ingresó a una pizzería de la avenida Almirante Brown de la ciudad capital, para apuntar con un arma de fuego a la cajera del comercio, extraer la suma cercana a 200 mil pesos y después darse a la fuga.