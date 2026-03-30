Lunes con neblinas y ascenso de la temperatura

La mañana en San Salvador de Jujuy comenzó con lloviznas y bancos de neblina que redujeron la visibilidad. La humedad alcanzó el 97% en las primeras horas, marcando un inicio de lunes húmedo y con cielo cubierto.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para este lunes 30 de marzo una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Las probabilidades de precipitaciones para las próximas horas son bajas, situándose entre el 0 y el 10 por ciento.

Para el resto del lunes se prevé que las condiciones de inestabilidad disminuyan gradualmente. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche, con probabilidades de lluvia bajas. El viento rotará hacia el sector norte con ráfagas leves de hasta 22 kilómetros por hora, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura hasta alcanzar el tope de 27 grados previsto para hoy.

En cuanto al pronóstico extendido para la semana, el organismo nacional prevé una continuidad de días nublados con temperaturas máximas estables que oscilarán entre los 25 y 28 grados.