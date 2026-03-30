Una nena de 10 años fue golpeada por su padrastro

Con solo 10 años, una nena oriunda de Chaco fue rescatada por una vecina, luego de que lograra escapar de la casa de su madre en la localidad de Saenz Peña. La niña había ido de visita, pero su padrastro la golpeó de forma tan violenta que tuvo que ser internada en un hospital local.

Todo ocurrió el viernes por la noche, en una vivienda del barrio San Cayetano. Pasadas las 22:10, una patrulla de la Comisaría Quinta se presentó en la propiedad, después de que la víctima lograra pedir auxilio a una vecina.

La nena se encontraba a cargo de su abuela desde que nació, pero este fin de semana había ido a la casa de su madre de visita. No obstante, vivió un infierno producto de que la pareja de su madre, un hombre de 20 años, la agrediera físicamente.

Luego de haber aguantado los golpes, la víctima logró escaparse e ir en busca de ayuda a la casa de una vecina. La mujer reportó que la niña tenía lesiones visibles en el rostro y en los miembros superiores e inferiores.

Mientras que la pequeña fue llevada hacia la Guardia de Emergencia Pediátrica, los agentes de la Unidad de Protección Integral (UPI) activaron un protocolo para dar con el paradero del agresor. Finalmente, lograron detenerlo en las inmediaciones del barrio Exaeroclub y lo trasladaron a la dependencia policial.

Golpeador detenido

Una intervención policial evitó una agresión mayor en una vivienda de la localidad chaqueña de Quitilipi, donde una mujer de 31 años denunció a su expareja por intento de abuso sexual y agresión física.

El hecho ocurrió días atrás, cuando la víctima se encontraba en su lugar de trabajo y fue sorprendida por el hombre, domiciliado en Sáenz Peña.

La mujer relató que estaba sola cuando el acusado llegó sin previo aviso. El hombre intentó obligarla a mantener relaciones sexuales. Al negarse, la víctima sufrió golpes y fue forzada a ingresar a una habitación, donde el agresor volvió a intentar abusar de ella.