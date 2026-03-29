Pavimentación para una importante avenida

El gobernador Carlos Sadir anunció la pavimentación de la avenida Juellar, que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá, y la ejecución de nuevas obras de conectividad en el distrito Alto Comedero, con el objetivo de mejorar la circulación, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que se trata de un proyecto largamente esperado, que será concretado con recursos propios de la Provincia ante la falta de financiamiento nacional para obra pública. En ese sentido, remarcó la decisión del Gobierno de Jujuy de avanzar con infraestructura clave para el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida.

La intervención contempla no solo la pavimentación de la avenida, sino también la generación de nuevas conexiones viales. Entre ellas, se prevé la construcción de un puente a la altura de la avenida Intersindical, que permitirá descomprimir el tránsito en horarios pico y facilitar el acceso a distintos sectores de la zona.

Asimismo, el proyecto incluye la futura vinculación con la ruta provincial 1, lo que consolidará un nuevo corredor de circulación para uno de los barrios más populosos de la capital jujeña.

Sadir subrayó que estas obras apuntan a dar respuesta a problemáticas cotidianas como la congestión vehicular, los tiempos prolongados de traslado y los riesgos en la circulación. "Buscamos que los vecinos puedan entrar y salir de sus barrios con mayor seguridad y ahorrar tiempo en sus actividades diarias", expresó.

El Gobernador también valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ente de Planificación Urbana y los municipios de Palpalá y San Salvador de Jujuy, destacando la importancia de la articulación para llevar adelante proyectos de impacto territorial.

Finalmente, adelantó que próximamente se anunciarán nuevas intervenciones en materia de infraestructura, entre ellas una obra integral sobre la ruta nacional 9, en el tramo comprendido entre la zona de la terminal y Los Alisos, con el fin de mejorar la transitabilidad y reducir la siniestralidad vial.

Por su parte el intendente capitalino Raúl Jorge destacó que "este proyecto lo veníamos gestionando junto al intendente Rivarola desde hace años ante el Gobierno nacional, sin obtener respuestas ni financiamiento. Hoy encontramos en el Gobierno provincial la decisión política de avanzar, entendiendo la relevancia de esta avenida que integra sectores fundamentales como barrio San José de Palpalá y Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde viven miles de vecinos".

En ese sentido, subrayó que la obra forma parte de la estructura vial estratégica de la ciudad y permitirá mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes. "Estamos muy contentos de dar este puntapié inicial con el acompañamiento del Gobierno provincial, trabajando de manera conjunta para lograr este objetivo", afirmó.

Los municipios no podrían realizarla

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, valoró la decisión política del Gobierno provincial de concretar una obra que calificó como “necesaria e inclusiva. Es un proyecto que gestionamos durante más de seis años sin respuestas. Hoy, gracias al compromiso del Gobernador, podemos avanzar.

Es una obra que por su magnitud no podría haberse realizado solo con recursos municipales”, sostuvo. Señaló que se trata de una intervención clave para ambos municipios, ya que se trata de un acceso fundamental desde ruta nacional 66, y reiteró su agradecimiento al Gobierno de Jujuy por asumir el financiamiento de esta obra de gran envergadura.

“Es una arteria muy importante que vincula a ambas ciudades y traerá beneficios directos para los vecinos”, expresó el jefe comunal, al tiempo que destacó el impacto positivo que tendrá en la conectividad y el desarrollo de la región.