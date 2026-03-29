Impulso a la formación y generación de empleo

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, encabezó recientemente en Perico la entrega de certificaciones de competencias que se inscriben en la Academia de Oficios.

Las certificaciones -que avalan la calidad de mano de obra- fueron entregadas al primer grupo que culminó con las capacitaciones en manejo de grúa, inglés básico y soldadura.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del CIC N° 2 de Perico, oportunidad en la que el ministro Álvarez García sostuvo que la "entrega de certificaciones es una forma de potenciar la formación laboral articulada a las necesidades productivas locales".

SATISFACCIÓN | EL MINISTRO ÁLVAREZ GARCÍA CON UN BENEFICIARIO.

El funcionario expresó la satisfacción por la labor conjunta entre la Secretaría de Trabajo y Empleo y el municipio de Perico. Al mismo tiempo destacó la articulación con la Secretaría de Trabajo de la Nación y la empresa Ferigutti.

"Esto habla de la conjunción de dos elementos. Por un lado, del crecimiento del Parque Industrial, que ya es una realidad; y en segundo lugar indica que las empresas que se encuentran en ese Parque Industrial utilizan mano de obra de la región", sostuvo Álvarez García. En ese sentido, el ministro dijo que "las empresas necesitan gente capacitada y calificada" y el Gobierno de Jujuy, a partir de los propuestas de formación que se impulsan desde la Academia de Oficios y en conjunto con los municipios, contribuye a la generación y fortalecimiento de mano de obra. "Es un hecho importante en este momento del país donde se cierran empresas y en Jujuy abren para que la gente logre nuevos empleos".

Expresó que se trata de "una decisión política del gobernador Carlos Sadir en favor de la gente", subrayando que quienes recibieron la certificación de competencia tendrán facilidad de lograr un empleo en cualquier punto del país".