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Monterrico

Intentó vender una moto y un falso comprador la robó

Le manifestaron que probaría el rodado y nunca más volvió.

Sabado, 28 de marzo de 2026 23:47
SECCIONAL 29° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un joven intentó vender una motocicleta y un falso comprador se la robó.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho se registró días atrás alrededor de las 18.30 en inmediaciones de la terminal de ómnibus, en la ciudad de Monterrico.

Fue en esas circunstancias que un joven se constituyó en el lugar con intenciones de vender su motocicleta Gilera Smash, a un hombre que lo contactó por redes sociales para la presunta compra.

El inculpado solicitó realizar algunas vueltas en el rodado, con la excusa de probarlo, y como garantía le dejó un teléfono celular.

La víctima aceptó, pero el malviviente que condujo en dirección a La Ovejería, por la ruta provincial N°42, nunca retornó al lugar.

La denuncia fue radicada en la Seccional 29°, donde el damnificado aportó el teléfono celular y el perfil desde el cual lo contactó el inculpado.

 

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