Golpeó a su sobrino y dañó su automóvil

Un hombre atacó a golpes a su sobrino y provocó daños en su vehículo, tras mantener una acalorada discusión, en la ciudad fronteriza de La Quiaca.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el lamentable episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 0.25 en un domicilio ubicado en un sector del barrio Norte de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un grupo de personas ingería bebidas alcohólicas en una habitación, cuando un hombre inició una acalorada discusión con su sobrino.

La situación escaló en violencia hasta que en un momento determinado, el inculpado se tornó irascible y atacó con golpes de puños en el rostro al joven y lo amenazó de muerte.

Ante las agresiones, la víctima optó por retirarse rápidamente del inmueble, pero al acercarse a su automóvil, se dio con la ingrata noticia que tenía roto el cristal de la luneta y que en el interior del vehículo se encontraba una piedra de importantes dimensiones.

De manera inmediata se dirigió a la Seccional 17°, donde relató el episodio y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la sede policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.