Presentaron la Guía de Árboles y Arbustos

En el Parque Botánico Municipal se presentó la Guía de Árboles y Arbustos, que registra algunas de las especies de la flora nativa que se pueden encontrar en sus recorridos. Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente del municipio, Adriana Díaz, sostuvo: "Era una deuda que teníamos y creo que significa un muy buen logro: es una guía que nos pedían los visitantes porque ellos quieren saber, más allá de los cartelitos, toda la información técnica; es un producto netamente municipal ya que fue elaborado por nuestros equipos".

"Nos gratifica, como municipio, contar con esta guía que va a servir tanto para el turista como para el vecino, y para todos aquellos que quieran conocer sobre la biodiversidad de nuestras yungas, en este caso, con información sobre las especies de árboles y arbustos que encontrarán dentro de este parque; también tenemos una maqueta donde pueden ver las especies localizadas, así que esperamos que puedan hacer un buen uso de esta guía", apuntó. E indicó que "como todas las publicaciones que realizamos desde el área ambiental, la guía estará disponible en el área de Ciudad Verde, de la página web del municipio".