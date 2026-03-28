Habilitación de más bioetanol en naftas genera expectativas

En medio de un contexto de constantes subas en los combustibles durante el mes de marzo, el sector de las estaciones de servicio en Jujuy atraviesa un escenario de incertidumbre y expectativa, y se mantiene atento a las medidas del Gobierno nacional que buscan contener los precios.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, Hugo Moisés, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, analizó la situación actual del mercado y valoró el reciente anuncio oficial que habilita a las petroleras a incrementar el corte de bioetanol en las naftas hasta un 15%, una decisión que podría aportar estabilidad en el corto plazo.

"Con más corte de bioetanol, que es un producto de fabricación local, se podría utilizar menos insumos importados que inciden directamente en el precio. Eso podría ayudar a mitigar un poco los aumentos derivados del valor del crudo", explicó.

La medida fue oficializada ayer a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, que actualiza las especificaciones técnicas de los combustibles. En concreto, eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%, lo que en la práctica habilita una mayor proporción de bioetanol en la mezcla.

Para Moisés, el impacto de la medida no necesariamente se traducirá en una baja inmediata en los surtidores, pero sí podría marcar un punto de corte en la dinámica de aumentos.

"No sé si lo llevaría a una baja, esperemos que sí, pero por lo menos va a contener el precio, que es lo que necesitamos hoy. Tener previsibilidad y no estas variaciones todos los días", sostuvo.

Sobre que impacto tendrá la habilitación de más bioetanol en las naftas, explió que el cambio será imperceptible para los usuarios: "Es una cuestión técnica en la composición del combustible, no perjudica a los vehículos, pero si permite mitigar los aumentos, es positivo".

El estacionero consideró que, en el escenario actual, incluso lograr una estabilización sería un alivio tanto para el sector como para los consumidores. "Ya mantener los precios sería un alivio", resumió.

Cambios en el consumo

Uno de los principales efectos de la suba de precios ya se percibe en los hábitos de los usuarios. Según comentó Moisés, la lógica de carga cambió de manera significativa.

"La gente hoy carga por monto fijo en pesos y no por litros. Eso significa que cada vez están llevando menos combustible, aunque la merma no se perciba de inmediato. El diagnóstico definitivo se conocerá a fin de mes", dijo.

"Seguramente va a incidir, pero no sé si de forma abrupta porque el combustible es de primera necesidad para algunos. La gente carga lo mínimo indispensable para moverse", señaló.

De igual manera, la preocupación en el sector por una eventual caída de la demanda, existe, teniendo en cuenta la estructura de costos de las estaciones.

"Tenemos costos fijos altos. Vendamos un litro o cien, los costos son los mismos. Por eso miramos con atención qué puede pasar con el consumo", aclaró.

Subas casi diarias

Durante marzo, los combustibles registraron aumentos constantes, impulsados por el precio internacional del crudo y el contexto global. "Tuvimos el primer aumento a comienzos de mes por impuestos, y después, con el contexto internacional, empezaron los incrementos casi diarios. Llegamos a tener subas cercanas al 1% por día", detalló.

No obstante, desde ayer se observó una desaceleración. "Ahora vemos retoques más chicos, como subas de 12 pesos. Entiendo que el precio se está acomodando", afirmó.

En cuanto a la situación de las estaciones de servicio, Moisés aseguró que, si bien hay realidades diversas, no hay un escenario crítico generalizado.

"No tenemos relevamientos de estaciones al borde del cierre. Pero sí las más chicas tienen que cuidar mucho los costos", señaló. Además, descartó que haya despidos en el sector: "No es una opción. El costo del personal es alto y la capacitación también. Los ajustes van por otro lado".

El referente no dejó pasar la oportunidad para aclarar que las estaciones de servicio no son responsables de fijar los precios, una percepción que suele circular entre los consumidores.

"Los precios se definen a nivel de las petroleras. No somos nosotros quienes decidimos cuánto cobrar", enfatizó.

Así, de cara a las próximas semanas, el sector se mantiene en estado de análisis permanente, a la espera de señales que aporten previsibilidad.

"Estamos con mucha expectativa, analizando cada medida para entender hacia dónde vamos. Si se aplica correctamente el aumento del corte de bioetanol, podríamos entrar en un escenario de mayor tranquilidad", afirmó.

En síntesis, Moisés planteó que el objetivo principal es frenar la inercia de los aumentos. "Lo que queremos es que no siga habiendo subas para que no impacte más en el consumo", concluyó.