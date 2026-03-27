Inauguraron nueva planta industrial de Ferigutti en Palpalá

Quedó formalmente inaugurada una nueva planta industrial de la empresa Ferigutti en el Parque Industrial de la ciudad de Palpalá, en un acto que reunió a autoridades provinciales, referentes políticos y empresarios y que puso el foco en la inversión privada y el desarrollo productivo en la provincia de Jujuy.

La nueva fábrica representa un paso importante para la industria metalmecánica local y se suma al proceso de crecimiento del sector productivo en la región. Durante la inauguración estuvieron presentes funcionarios y representantes del sector empresarial que destacaron la trayectoria de la firma y el impacto que tendrá en la generación de empleo.

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola participó del acto y resaltó la historia y el esfuerzo de la familia empresaria. Señaló que la empresa representa el trabajo sostenido de generaciones que apostaron al crecimiento dentro de la provincia. "Siempre fue gente muy trabajadora y me pone contento que la familia siga unida y trabajando en el rumbo que les dejó su padre", expresó.

INAUGURACIÓN | NUEVA PLANTA INDUSTRIAL FERIGUTTI.

El legislador también valoró la decisión de instalar la planta en Palpalá y remarcó la importancia de que los empresarios jujeños inviertan en el territorio. En ese sentido, sostuvo que se trata de una empresa seria que apuesta al desarrollo productivo y que este tipo de proyectos contribuyen al crecimiento de la ciudad y de la provincia.

Por su parte, el ingeniero Renato Ferigutti, propietario y gerente general de la firma, destacó la inauguración como un logro importante para una empresa con décadas de trayectoria en Jujuy. "Hoy estamos inaugurando una gran planta industrial, una fábrica de primer nivel. Es el resultado de muchos años de trabajo apostando a la provincia", señaló.

El empresario explicó que la firma se dedica a la fabricación de estructuras metálicas y equipamiento industrial, entre ellos galpones, puentes grúa, hornos, tanques y diversas instalaciones vinculadas al sector metalmecánico. También adelantó que la empresa actualmente cuenta con unos 60 trabajadores y que el objetivo es ampliar la planta laboral hasta alcanzar entre 100 y 120 empleados por turno.

Ferigutti señaló además que la decisión de instalar la planta en Palpalá está vinculada con la tradición industrial de la zona y su historia ligada a la producción de acero. En ese sentido, recordó el papel histórico del complejo siderúrgico Zapla.

Durante la inauguración también estuvo presente el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, quien destacó el impacto de este tipo de inversiones en el crecimiento económico de la provincia. El funcionario señaló que la instalación de empresas que prestan servicios a sectores como la minería fortalece el entramado productivo y genera nuevas oportunidades para Pymes y proveedores locales.

RUBÉN RIVAROLA, DIPUTADO

Asimismo, remarcó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado resulta clave para impulsar el desarrollo industrial y generar empleo genuino. Según indicó, este tipo de emprendimientos contribuyen a consolidar un sector privado más fuerte y a diversificar la economía provincial.

La nueva planta de Ferigutti se suma así al crecimiento del Parque Industrial de Palpalá y representa una apuesta al desarrollo productivo local, con expectativas de ampliar la capacidad de producción y generar nuevos puestos de trabajo en la provincia.