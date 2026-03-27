En Palpalá proponen fortalecer el desarrollo emprendedor

En un contexto económico complejo, la Municipalidad de Palpalá reafirma su compromiso con la educación. El intendente Rubén Eduardo Rivarola encabezó el acto protocolar de inicio del ciclo lectivo 2026 del Centro de Formación Profesional N°1 (CFP), y resaltó que la institución es un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región.

Durante la ceremonia, que contó con la entrega de kits escolares y obsequios para alumnos y docentes, el jefe comunal subrayó la importancia de la capacitación ante lo que calificó como una "economía de guerra" a nivel nacional.

Para este año, la gestión municipal no solo se limitará a la enseñanza de oficios, sino que dará un paso estratégico hacia la fase de comercialización. Según explicó Rivarola, tras la etapa de aprendizaje, el municipio -a través de la Secretaría de Desarrollo y el Instituto Municipal de Desarrollo- articulará mecanismos para que los estudiantes puedan vender lo que producen y mejorar así la economía familiar.

"Varios egresados ya se sostienen económicamente gracias a lo aprendido. Reiteramos el compromiso de seguir potenciando la formación profesional pese al retroceso de las políticas sociales nacionales", afirmó el intendente.

Voces de la comunidad

BANDERAS DE CEREMONIA | ACOMPAÑARON EL ACTO DE INICIO DE CICLO.

La profesora Nancy Saavedra, del área de Pastelería, destacó que estos cursos permiten a los vecinos trabajar desde sus hogares y gestionar sus propios tiempos, un factor crucial en tiempos de crisis. Por su parte, la alumna María Quispe compartió su testimonio sobre cómo la institución funciona como un "cable a tierra" y un espacio de contención emocional. Quispe, quien ya emprendió en marroquinería vendiendo mochilas y bolsos, resaltó la calidad humana de los docentes y la accesibilidad económica de los cursos.

El CFP N°1 ofrece una amplia variedad de especialidades diseñadas para una inserción laboral rápida y efectiva. Los cursos cuentan con la certificación del Ministerio de Educación, lo que otorga un respaldo oficial clave para los estudiantes. Entre las opciones disponibles se encuentran: Panadería y pastelería, Peluquería y maquillaje, Carpintería, Marroquinería y Confeccionista a medida (Modista).

EL INTENDENTE RIVAROLA | ENTREGÓ PRESENTES A DOCENTES Y ALUMNOS.

Para quienes deseen sumarse a las capacitaciones o solicitar información sobre cupos pueden dirigirse a avenida San Martín N°440 de barrio Belgrano, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12.

Inicio de obra en avenida Juella

La Municipalidad de Palpalá realizará hoy a las 11 en la intersección de la avenida Juella y calle Pumahuasi del barrio San José, la firma de inicio de obra integral para pavimentación y e infraestructura complementaria de dicha avenida. El acto contará con la presencia del intendente Rubén Eduardo Rivarola, autoridades provinciales y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge.