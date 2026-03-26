Se confirmó el River vs Boca: fecha y horario del Superclásico

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 13 a las 16 del Torneo Apertura, por lo que ya se sabe que Independiente y Racing se enfrentarán el sábado 4 de abril a las 17:30 horas en el Libertadores de América y que River recibirá a Boca el domingo 19 de abril a las 17 para una nueva edición del Superclásico.

Luego de la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, el fútbol local regresará con un plato fuerte: Independiente ante Racing. El clásico de Avellaneda se disputará en el Libertadores en la cancha del Rojo, tras los dos empates que dejó en 2025, año en el que se inauguró el vigente sistema de competencia.

La fecha 14 tendrá dos grandes duelos: Boca recibirá a Independiente el sábado 11 de abril y Racing hará lo propio con River al día siguiente. Por el momento, no hay programación para la novena fecha, que quedó pendiente y se disputará el último fin de semana de abril.

La jornada 15 tendrá el partido más importante de la fase regular del torneo: River contra Boca en el Monumental. El año pasado, el Millonario se impuso por 3-2 en Núñez, pero el Xeneize celebró por 2-1 en la Bombonera.

La última fecha, que iniciará el jueves 23 y terminará el 27 de abril, no será la que definirá a los ocho clasficados a los Playoffs, ya que al fin de semana siguiente se jugará la novena fecha, que quedó pendiente por el paro de la AFA.