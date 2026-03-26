Por el Día de la rehabilitación y destacan labor del Centro Jure

LILIANA ALFARO

Fue el Día Mundial de la Rehabilitación y los profesionales del Centro Provincial de Rehabilitación "Dr. Carlos Jure", de Alto Comedero, destacaron la importancia del trabajo interdisciplinario y del acceso oportuno a los tratamientos. Muchos llegan con secuelas de accidentes cerebrovasculares, traumatismos, amputaciones y enfermedades crónicas.

La fecha fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y busca promover el acceso a servicios de rehabilitación de calidad para mejorar la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad o con limitaciones funcionales.

La directora de la institución, Cecilia Agüero, explicó que el centro funciona desde 2018 y está orientado principalmente a la atención de pacientes con patologías neurológicas agudas, politraumatismos complejos, enfermedades poco frecuentes y personas amputadas, muchas veces como consecuencia de accidentes o complicaciones de enfermedades crónicas. "Nuestro perfil de atención es el paciente neurológico agudo, politraumatizado complejo, enfermedades poco frecuentes y amputados. Básicamente son a consecuencia de accidentes y también de enfermedades", dijo.

Agüero destacó que la rapidez en el acceso al tratamiento es fundamental para mejorar la recuperación, especialmente en los casos neurológicos. "Remarcamos la importancia de la accesibilidad de los pacientes a este sistema de rehabilitación, para que llegue lo antes posible, porque el tiempo sabemos que es oro en rehabilitación", dijo.

Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran los accidentes cerebrovasculares recientes, mielitis, enfermedad de Parkinson en distintos estadios, patologías neurológicas infantiles y secuelas de accidentes de tránsito. En este último grupo, predominan pacientes jóvenes que requieren tratamientos prolongados y complejos.

"Los politraumatizados son preferentemente pacientes jóvenes, entre 20 y 30 o 35 años, y muchos accidentes de tránsito, sobre todo en moto", afirmó y explicó que el centro recibe cada vez más casos neurológicos, muchos con ACV derivados del hospital San Roque.

Destacó que el centro tiene articulación con ese hospital lo que permite que la rehabilitación comience de manera inmediata una vez superada la etapa crítica. "Trabajamos en forma directa con el hospital 'San Roque', que es el hospital de referencia para los pacientes con ACV. El paciente no pierde tiempo, directamente de la internación viene al Centro Jure para realizar su rehabilitación", dijo.

Otro grupo importante de pacientes son las personas amputadas, en su mayoría por complicaciones asociadas a enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. "Por patologías vasculares, la mayoría de los amputados vienen por problemas de la diabetes. La mayoría tienen como antecedente hipertensión o diabetes, siempre con alguna comorbilidad", explicó.

El centro recibe pacientes con o sin obra social y puede atender tanto por derivación médica como por consulta espontánea, aunque se recomienda que el ingreso sea con indicación profesional para facilitar el tratamiento. Explicó de hecho que actualmente, el servicio no tiene lista de espera, lo que permite responder con rapidez ante situaciones urgentes.

"Todos pueden acceder a este servicio, con obra social o sin obra social. Tenemos un flujograma para que la derivación sea lo más directa posible y en este momento no tenemos lista de espera, lo cual es una muy buena noticia", destacó la directora.

En el pasillo una pizarra tenía plasmado el esquema de vinculación con otros centros sanitarios y hospitales que derivan pacientes.

El centro se sostiene con un equipo interdisciplinario integrado por médicos clínicos, fisiatras, traumatólogos, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y agentes sanitarios, entre otros profesionales. La atención se brinda de 7 a 20, lo que permite ampliar la cobertura y mejorar la continuidad de los tratamientos.

La directora enfatizó en que la rehabilitación no solo apunta a recuperar funciones físicas, sino también a mejorar la calidad de vida, la independencia y la reinserción social de los pacientes, con un abordaje integral. Entiende este servicio cada año cobra mayor relevancia frente al aumento de enfermedades crónicas, accidentes viales y patologías neurológicas. El edificio está ubicado al lado del hospital "Snopek" de Alto Comedero.