Gimnasia visita hoy a Chaco For Ever

Gimnasia se presenta esta noche en Resistencia con la mente puesta en comenzar a sumar como visitante. Fue derrotado por Chacarita Juniors y el fin de semana pasado cayó en manos de Tristán Suárez, sufriendo seis goles en contra en ambas preseentaciones.

El "lobo" enfrentará a Chaco For Ever por la séptima fecha de la Primera Nacional, en el marco del interzonal, hoy a partir de las 22.10, con el arbitraje de Juan Carranza.

Es indudable que el golpe sufrido en manos del "lechero" dolió, pero la ventaja es que la revancha no se hizo esperar. Apenas habrán pasado unos días de aquel 3 a 0 abajo para salir nuevmaente al ruedo.

Los muchachos son conscientes que deben mejorar, porque cada error significó un gol en contra.

Entonces, la saludable propuesta futbolística de Hernán Pellerano, que apuesta siempre ir al frente, se topa con una dura realidad: los problemas defensivos tienen que solucionarse cuanto antes.

Encima, para el duelo ante los chaqueños, el entrenador sufrirá la baja obligada de Nicolás Dematei, expulsado frente a Tristán. Podría ingresar Juan Pablo Córdoba o Gonzalo Villarreal, quien llegó esta temporada proveniente de Azoatégui de Venezuela y todavía no ingresó en la lista de los concentrados.

Pero tampoco se descarta que haya otra variantes en el sector medio, por ejemplo la vuelta de Francisco Molina o que de punta vaya Mauro Cachi, acompañando al "Polaco" Menéndez.

Por su parte, For Ever apenas sumó dos puntos en su Zona, la "A", y se ubica penúltimo. Las autoridades del club fueron contundentes en cuanto al preocupante presente que vive el club. Los números no cierran bajo ningún aspecto, con escasa ayuda del Gobierno provincial y sin público en las tribunas.

Hoy pensaban que podrían haber un buen marco de hinchas, pero al retrasarse el inicio del encuentro -juega la Selección ante Mauritania-, las expectativas decayeron de manera notable, ya que las acciones finalizarán después de las 0 horas.

El equipo de Ricardo Pancaldo viene de empatar en Resistencia con Godoy Cruz Antonio Tomba y se estima que no habría variantes.

Gimnasia buscará cortar la mini racha negativa como visitante tras dos caídas al hilo.

Si bien el empate sirve para sumar, conseguir una victoria llevaría a ubicarlo otra vez en los puestos de vanguardia de la Zona B.