El Abierto de Jujuy se inicia con la tradcional laguneada

Llegó el día esperado por todos los amantes del gol. Con la tradicional laguneada, hoy desde las 12 comienza a desarrollarse el Abierto de Jujuy "Copa Macro" en las instalaciones del Palpalá Golf Tennis Club. Habrá más de 100 jugadores de todo el NOA presente.

Salen a la cancha los representantes de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y los anfitriones de la provincia, será sin dudas, un evento de gran importancia para el desarrollo del golf jujeño por la calidad de competidores que confirmaron su presencia.

El torneo se disputará a 36 hoyos que se jugarán tanto mañana como el domingo, divididos en varias categorías. En caballeros, las categorías serán mejor score del torneo y con hándicap de 0 a 9, de 10 a 16, de 17 a 24 y de 25 al máximo.

En damas habrá una categoría única, además tendrán premios especiales para los senior, mayores de 50 años, súper senior, mayores de 60 años, mejor long drive, damas y caballeros, y mejor approach también en ambos sexos.

Simultáneamente con el Abierto de Jujuy se disputará también un torneo organizado por la Federación de Golf del Noroeste Argentino, clasificatorio para el torneo Anual que se disputará a fin de año en el Termas de Río Hondo Golf Club. Este torneo también estará dividido en categorías definidas por la Federación en función de los índices de cada jugador.

Las salidas están programadas en dos turnos: Mañana a las 7.45 y por la tarde a partir de las 12.

Pero todo comienza a vivirse a partir de hoy desde las 12, porque se disputará la tradicional laguneada por equipos de 3 jugadores. Un torneo divertido y entretenido que sirve como antesala del Abierto.

El domingo en horas de la tarde, se producirá la entrega de los premios a los ganadores de las diferentes categorías y además se realizarán sorteos entre los participantes.

La expectativa que ha creado este torneo es muy grande y sin duda serán unas jornadas de amplia camaradería y entusiasmo, dado el crecimiento que está teniendo esta disciplina deportiva en nuestra provincia.