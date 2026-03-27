Triunfazo de Jujuy Básquet en Chaco

En un encuentro clave por el posicionamiento en la Reclasificación de la Conferencia Norte, Jujuy Básquet calentó la muñeca en las decisivas y venció como visitante a Villa San Martín por 87 a 95 con 38 puntos y 5 asistencias de Ramiro Stehli. Esta noche cierra la gira ante Comunicaciones desde las 21.30 con el control de Fabio Alaniz y Nahuel Huck Braner.

Los parciales ante la "villa" fueron; primero el local: 25-22, 16-30, 19-20 y 27-23.

En el comienzo del partido el juego comenzó muy intenso y parejo, donde ambos buscaron mostrar sus armas en ataque rápidamente y Jujuy aprovechó alguna "corajeada" de Ibarra y Grytsak para tomar una pequeña a su favor. El local empezó a encontrar el goleo en la zona pintada con Elián Centeno. En el cierre de los primeros diez los locales aprovecharon el buen ingreso de Rómulo Gusmao para llevarse el cuarto por 25 a 22.

En el segundo cuarto Jujuy Básquet arrancó un poco mejor con Ramiro Stehli a la cabeza para adelantarse tanteador (35-37), sobre un Villa San Martín que tuvo algunas mínimas de Favio Vieta y Emir Pérez Barrios. Con el transcurso de los minutos, la visita con Ramiro Stehli siguió mejorando para tomar una ventaja aceptable (37-42). Un parcial de 10-4 le permitió a Los Cóndores marcharse al entretiempo arriba por 52-41.

En el tercer cuarto las cosas continuaron siendo favorables para los jujeños, con el perímetro de Thiago Roca y Santiago Ibarra para sostener el doble dígito de ventaja. La efectividad de Bruno Conti amplió la diferencia y en el cierre Villa San Martín mejoró con el buen ingreso de Lautaro Florito; tercer parcial 72-60 a favor de la visita.

En el último cuarto Jujuy Básquet continuó más efectivo desde el perímetro, con Ramiro Stehli en su noche especial, autor de 6/7 en triples. Jujuy Básquet redondeó un gran partido y se mantuvo al frente hasta consumar una victoria clave en la lucha por un mejor posicionamiento y la búsqueda de la localía en la Reclasificación. Fue final 95-87.

Villa San Martín finalizó su fase regular y ahora esperará las posiciones finales para conocer a su rival en la próxima ronda. J

Jujuy Básquet, por su parte, cierra la primera etapa de LaLiga Argentina en Mercedes visitando a Comunicaciones, un rival directo en la lucha por terminar lo más arriba posible pensando en los playoff.

Síntesis

Villa San Martín 87: Inicial: Fernández (19-2t), Simondi (15-2t), Vieta (11), Florito (4-1t), Centeno (11). Ingresaron: Rath (2), Pérez (2), Camisasca (4), Gusmao (19).

DT: Eduardo Japez.

Jujuy Básquet 95: Inicial: Marini (2), Stehli (38-6t), Grytsak (11), Tarnowyk (5-1t), Ibarra (16-2t). Ingresaron: Roveres (4), Roca (12-4t), Conti (5-1t), Fornes (2), Nesman.

DT: Guillermo Tasso.

Parciales: 25-22, 16-30, 19-20 y 27-23.

Progresivo: 25-22, 41-52, 60-72, 87-95.

Jueces: Sebastián Vasallo y Nahuel Huck Braner.

Comisionado Técnico: Daniela Kessler.

Estadio: Club Villa San Martín, Chaco.