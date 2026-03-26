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Ministra de Planificación Estratégica y Modernización

Modernización en la Industria

Tras el recorrido, dialogaron sobre el desarrollo local.

Jueves, 26 de marzo de 2026 23:42
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE PERICO | FUNCIONARIOS RECORRIERON EL PREDIO DE LA EMPRESA TSINSHANG.

La Ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Dra Isolda Calsina y la Diputada Alejandra Mollón, recorrieron el Parque Industrial de Perico, dónde visitaron la planta industrial china Tsinshang, que recientemente se pusoen funcionamiento generando 300 puestos de trabajos genuinos para los jujeños.

En la oportunidad fueron recibidas por el gerente de la empresa Santiago Bustelo, quien junto a su equipo técnico, las acompañaron durante el recorrido por la planta, y las interiorizaron sobre la producción de insumos y la importancia que reviste la inversión para el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Tras el recorrido por la planta industrial, mantuvieron una reunión junto a sus respectivos equipos de trabajo, dónde acordaron trabajar en conjunto para avanzar en herramientas de digitalización de tramites para agilizar procesos y facilitar el trabajo del sector productivo.

Bustelo agradeció la visita y valoró el plan de planificación y modernización de la provincia.

 

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