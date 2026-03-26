Motociclista internado en grave estado, tras colisión

Un motociclista se encuentra internado en grave estado en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber colisionado con un ciclista en la ruta provincial N° 45, a la altura del lugar conocido como cruce Moriconi, en la localidad de Monterrico. Como producto del siniestro, en un primer momento ambos protagonistas fueron trasladados al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico.

El incidente vial fue advertido el pasado miércoles por la tarde, cuando transeúntes que circulaban por las inmediaciones del cruce entre las rutas provinciales N° 45 y 44 se encontraron con dos hombres tendidos sobre la cinta asfáltica. Tras esto, se comunicaron con el Sistema 911, desde el cual enviaron de inmediato dos ambulancias.

Así fue cómo minutos más tarde, alrededor de las 14 arribaron al escenario del hecho los profesionales médicos que asistieron a dos hombres en el lugar. Por un lado, un ciclista de 65 años y un motociclista de 47. No obstante, por las heridas sufridas ambos fueron trasladados al hospital "Arturo Zabala".

Una vez en el nosocomio periqueño los lesionados recibieron sus respectivos diagnósticos. De esta manera, se supo que el conductor de la bicicleta sufrió fractura de pelvis, mientras que el motociclista tuvo un traumatismo encéfalo craneal grave más fractura de mandíbula.

A raíz de la gravedad de las heridas, cerca de las 17.10 ambos protagonistas del incidente fueron derivados al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital para una mejor atención, siendo el motociclista de 47 años el más comprometido en su estado de salud.

Por otro lado, tras el aviso de los efectivos policiales de la Seccional 29° de Monterrico al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), éste dispuso que el personal de Criminalística trabaje en el lugar para conocer las causales del incidente.

Además, Seguridad Vial arribó a la intersección de las rutas 44 y 45, conocido como cruce Moriconi, para señalizar la zona mientras los peritos trabajaron en los dos rodados involucrados, una moto Honda Twister de 300 cc. de cilindrada y una bicicleta Foster rodado 26.

Al finalizar las mencionadas tareas, cerca de las 15.30 el agente fiscal solicitó el secuestro de ambos vehículos y su posterior traslado a la dependencia policial local.