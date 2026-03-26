Corte de luz programado para este viernes en distintos barrios de Monterrico

La empresa de energía de la provincia informó que este viernes 27 de marzo se realizarán intervenciones técnicas en la red eléctrica de la ciudad de Monterrico. Según indicaron desde la compañía, las maniobras forman parte de un plan de mantenimiento programado orientado a mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio en la zona.

Para la ejecución de estas tareas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico de manera temporal. La medida afectará a los usuarios de los barrios La Virginia, 12 de Octubre, San Cayetano, San Ramón, Finca Alcobedo y el sector de La Caravana, alcanzando también a zonas rurales y residenciales aledañas.

De acuerdo al cronograma oficial, el corte iniciará a las 09:00 y se estima que la normalización total del servicio se produzca alrededor de las 14:00.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias con sus equipos electrónicos antes del inicio de los trabajos. Asimismo, recordaron que sus canales de atención al cliente permanecen operativos las 24 horas a través de sus plataformas digitales para cualquier consulta o reclamo técnico durante la jornada.