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El INDEC difunde este jueves la actividad económica de enero

Se trata del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE); se conocerá a las 16 hs.

Miércoles, 25 de marzo de 2026 20:29

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero.

Este indicador refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional.

A su vez, el EMAE sirve como anticipo de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

El último dato de actividad económica arrojó un crecimiento mensual del 1,8% mensual y 3,5% interanual, a su vez que dio el cierre del 2025 y terminó con un aumento del 4,4% contra el 2024.

Este último tuvo una gran repercusión puertas adentro del Gobierno, siendo aclamado y celebrado por distintos actores del Ejecutivo nacional.

El presidente Javier Milei indicó que la Argentina “avanza”, al tiempo que arremetió contra los “profetas del caos” y el “riesgo kuka”.

Mientras que Luis Caputo, ministro de Economía, analizó los principales puntos positivos del EMAE.

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