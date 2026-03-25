El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó ayer que no tiene "nada que esconder" y aseguró que se puso "a disposición de la Justicia". Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este. "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra", dijo Adorni.

En la misma línea, sostuvo que "no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe" y aseguró que no va a permitir que le den "clases de ética" aquellos que "viven del Estado desde que nacieron" o "los que se robaron un PBI". "Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", recordó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que ya existen denuncias penales respecto al tema y que, como jefe de Gabinete, dar detalles de lo sucedido podría "interferir en esa investigación judicial" postura que, desde el Gobierno nacional, lleva adelante en otras causas judiciales.

En la misma línea sostuvo que todo lo que tiene está declarado en cada uno de los organismos que corresponde y afirmó que hubo demoras en los tiempos de presentación de las mismas.

También remarcó que continúa viviendo en Caballito, que no vive en Martínez, y no puede hacerse cargo de las "barbaridades" que se dijeron durante los últimos días. "Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras", indicó el funcionario.

Respecto al viaje de Adorni a Punta del Este en un jet privado, junto a su familia, que se encuentra investigado por malversación de fondos, aseguró que es un tema "que no tiene que explicar" porque fue un viaje de índole "personal". "Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad y todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto. De todas maneras no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada; por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia, pero es un tema estrictamente familiar", planteó.

Para finalizar, manifestó que el presidente "no tiene que pedirle la renuncia, ni tampoco él presentarla", no sólo hacia su figura como jefe de Gabinete, sino que también vale para el resto de los funcionarios del Gobierno.