Capacitación en alimentación consciente

Se encuentran abiertas las inscripciones para la capacitación “Alimentación consciente para una vida saludable”, una propuesta gratuita destinada al público en general que se desarrollará durante el mes de abril.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Salud Integral y Género, a través del Programa Salud y Calidad de Vida/Alimentación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables y conscientes en la comunidad.

La capacitación busca brindar herramientas teóricas y prácticas que favorezcan una mejor relación con la alimentación, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al fortalecimiento de la salud integral.

El cursado será presencial, gratuito y contará con entrega de certificados de asistencia. Se llevará a cabo en el Colegio de Ingenieros de Jujuy, ubicado en calle General Belgrano 969 (planta alta), los días lunes 6, 13, 20 y 27 de abril, en el horario de 8:30 a 12:00.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados, con un máximo de 50 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. La misma estará habilitada hasta el 30 de marzo y será confirmada posteriormente a través de correo electrónico.